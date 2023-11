Vier junge Künstler reflektieren die Zeit der heutigen Krisen

Die Sieger des Gersthofer Kunstpreises stehen fest. Heuer standen digitale Ausdrucksformen im Mittelpunkt. Eine kleine Ausstellung zeigt am Samstag die Siegerarbeiten.

Bei der Ehrung der Gewinner beim 39. Gersthofer Kunstpreis ging die Stadt in diesem Jahr neue Wege: Am Donnerstag wurden in einer Pop-Up-Galerie, die extra für diesen Zweck drei Tage – bis zum Samstag, 18. November – im City-Center Gersthofen geöffnet hat, der 39. Kunstpreis. Ausgezeichnet wurden diesmal drei Künstlerinnen und Künstler und ihre Arbeit, dazu gab’s eine besondere Erwähnung für einen vierten Kandidaten.

„Mit dem Kunstpreis der Stadt Gersthofen möchten die Stadt und der Sponsor, die VR-Bank Handels- und Gewerbebank, zum Ausdruck bringen, dass Künstlerinnen und Künstler eine Gelegenheit erhalten, mit ihrem Können noch breiter an die Öffentlichkeit zu treten“, erklärte Michael Wörle den Ansatz.

Gersthofer Schwerpunkt lag bei digitalen Gestaltungsmitteln

„Der Fokus der Ausschreibung lag auf digitalen Werken und Arbeitsmethoden. Und das mit gutem Grund – denn die digitale Transformation ist nicht nur im Kulturbereich, sondern auch bei Schulen, Behörden, Verwaltung und Wirtschaft essenziell.“ Dass zur Präsentation der Raum im City-Center gewählt wurde, sei nur konsequent, ergänzte Kulturamtsleiter Uwe Wagner im Gespräch: „Die Kunst soll zu den Menschen kommen und nicht immer darauf warten, dass die Menschen zu ihr kommen.“ Wagner sieht dies als ersten Schritt einer Entwicklung in Gersthofen – analog zur derzeit in Gang gebrachten Weiterentwicklung der Stadtmitte.

Für den Kunstpreis hatten sich rund 40 Künstler beworben. Eine Fachjury unter dem Vorsitz von Tina Lorenz (Staatstheater Augsburg) hat drei Gewinner ermittelt, die neben einer Trophäe ein Preisgeld erhielten. Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 3500 Euro wurden von der VR-Bank Handels- und Gewerbebank gespendet. Die Jury bestand aus Tina Lorenz, Ute Legner (Mehr Musik), Martin Spengler (Lab Binaer), Sefanie Sixt (Künstlerin, Video-Designerin), David Kochs (Musikproduzent, DJ, Designer) sowie Uwe Wagner.

Sie erhielten den Gersthofer Kunstpreis

Die Jury sprach Platz 1 DOT, bürgerlich Sebastian Birkl, zu für sein Werk „Tales From Erygow“. Das Preisgeld beträgt 2000 Euro. Tina Lorenz begründete die Entscheitung: „'Tales from Erygow' von DOT ist ein Gesamtkunstwerk, ein Konzeptalbum aus dem Bereich der „climate fiction“ mit Collagen aus Texten, Synthesizerklängen und Trompetensoli, eingesprochen und -gespielt von internationalen Künstler:innen, vermittelt es in hochprofessionell produzierter Art und Weise beklemmende Eindrücke aus unserer Zukunft und Gegenwart, lässt Bilder im Kopf entstehen von Einsamkeit und der sich unaufhaltsam verändernden Welt im Zeitalter des Anthropozän.“

Für sein Konzeptalbum „Tales from Erygow" erhielt DOT (Sebastian Birkl) den 1. Preis beim Gersthofer Kunstpreis. Foto: Marcus Merk

Die Jury habe nicht nur die Internationalität und Professionalität des Projektes überzeugt, sondern auch die Vorstellung einer geplanten multimedialen theatralen Konzertumsetzung.

Isabella Stoll erreichte mit der Präsentation „Der perfekte Stoß“ den 2. Platz beim Gersthofer Kunstpreis. Foto: Marcus Merk

Platz 2 erreichte Isabella Stoll mit „Der perfekte Stoß“ (Preisgeld 1000 Euro). Ute Legner erklärte: „Das mixed media Exponat greift den Bogen der Historie eines Kampfsportes auf und verbindet ihn mit der persönlichen Geschichte der Künstlerin.“ Die Präsentation als Video, in Verbindung mit Tonscheiben habe die Jury in ihrer Einfachheit genauso überzeugt wie in der Klarheit der Aussage. Es spreche für die Situation vieler junger Menschen, deren Emotionen sich in der Zeit eingeschränkter Bewegungsfreiheit nur begrenzt entladen konnten.

Kunstwerk in Gersthofer Schau stirbt bei Annäherung eines Menschen ab

Samira Fischer mit dem Werk „White Reefs“ kam auf den 3. Platz (500 Euro). „Die Installation ist eine Auseinandersetzung mit dem Sterben der weltweiten Korallenriffe durch den Klimawandel und die Auswirkung menschlicher Aktivität in den Weltmeere“, so Tina Lorenz. Die pulsierende und bunt leuchtende Installation verliert ihre Farbe und die Bewegungen werden schwerfälliger, sobald sich ein Mensch nähert; dies symbolisiert den Prozess des Absterbens der Korallenriffe durch menschliche Einwirkung. „Die Auseinandersetzung mit einem der größten Themen unserer Zeit – dem menschengemachten Klimawandel – habe überzeugt und eine zwingende künstlerische Form für die Schäden gefunden, die Menschen an der Natur hinterlassen.“ Der beste Weg, das Kunstwerk zu betrachten, ist es sich dem Werk möglichst fernzuhalten.

3. Platz Samira Fischer erreichte den 3. Platz beim Gersthofer Kunstpreis mit ihrer interaktiven Installation „White Reefs“. Foto: Marcus Merk

Eine besondere Erwähnung der Jury ging an Titus Holzhauser für seinen Song „deep space“. Die Jury: „Das Gefühl des Verlorenseins und unverorteten Schwebens und klare Bezugspunkte beschreibt nicht nur die Auseinandersetzung mit seiner eigenen chronischen Erkrankung, sondern umreißt auch die Lebensrealität einer ganzen Generation, der alle sicheren Bezugspunkte und Strukturen weggebrochen sind.“