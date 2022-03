Vier Musikerinnen zeigen Träume in Gersthofen

Das Veranstaltungsprogramm kommt allmählich wieder auf Touren. Deswegen gibt's nach zweijähriger Pause wieder einen Kulturtipp.

Monatelang mussten Kulturveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt oder immer wieder verschoben werden. Nun läuft das Programm in den Stadthallen und Veranstaltungsstätten wieder an. Daher geben wir nach zweijähriger Pause wieder jede Woche einen Kulturtipp und weisen auf besondere Veranstaltungen hin.

Vier Damen, vier Instrumente, vielseitige Musik: Die Musikerinnen des Klavierquartetts Salut Salon sind am Donnerstag, 24. März, ab 19.30 Uhr wieder einmal zu Gast in der Stadthalle Gersthofen. Diesmal bespielen und besingen sie "Die Magie der Träume". Es geht um den Zauber, der von Träumen ausgehen kann. Gerade die Musik ist voll davon: Ob mit Tschaikowskys "Winterträume" oder "Hedwig’s Theme" aus der Filmmusik zu Harry Potter - die vier Musikerinnen zaubern und ver­zaubern, spielen und singen, rappen und steppen. Was ist Traum, was Realität? Das lassen sie bewusst offen.

Seit 18 Jahren erfolgreich

Salut Salon begeistert seit über 18 Jahren das Publikum auf der ganzen Welt. Das Geheimnis der ECHO-Preisträgerinnen: ihre Kon­zerte voller Virtuosität, Charme und Humor.

