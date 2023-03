Volles Haus bei der "poetischen Schreibwerkstatt" in Gersthofen

Die Begegnungsstätte du & hier veranstaltete in ihrem Mehrzwecksaal in Gersthofen eine "poetische Schreibwerkstatt" und löste damit Begeisterung aus.

Über ein volles Haus freute sich die Begegnungsstätte du & hier: Die Abendveranstaltung „poetische Schreibwerkstatt“ im Mehrzwecksaal erwies sich als Publikumsmagnet und begeisterte die Anwesenden. Präsentiert wurden an diesem Abend Gedichte von Franziska Ottlik und Sabrina Franke. Die Schauspielerin Marina Lötschert trug die Texte, die Heiteres ebenso wie Nachdenkliches – aber auch scharfe Beobachtungen zu unserer Welt, Umwelt und Gesellschaft umfassten, vor. Der Gitarrist Andreas Ferra begleitete den Abend musikalisch und die Bilder von Johann Acher sorgten für Inspiration und einen farbenfrohen Rahmen der Veranstaltung in der Begegnungsstätte du & hier in Gersthofen. (AZ)