Gersthofen

vor 37 Min.

Vom Neubau bis zum Leerstand: So sieht es im Gersthofer Gewerbegebiet aus

Die Backer sind schon da: Die Großbäckerei Ihle erweitert ihr Werk in Gersthofen.

Plus Die Erdarbeiten laufen: Die Großbäckerei Ihle erweitert am Standort Gersthofen. Doch anderswo in der Stadt gibt es auch Leerstände. Ein Streifzug durchs Gewerbe.

Von Gerald Lindner

Die Großbäckerei Ihle besitzt nahe der Autobahn eines der dominierenden Industriegebäude im Gersthofer Stadtbild. Auf dem nördlichen Teil des Grundstücks laufen derzeit Erdarbeiten für eine Erweiterung. Das frühere Werk einer anderen Großbäckerei im Industriegebiet West steht allerdings leer - wie einige weitere Gewerbegebäude in der Umgebung. Doch das ist für die Stadt dennoch kein Grund zur Sorge.

