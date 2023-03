Von Bach bis Breakdance: So lockt die Stadthalle Gersthofen das Publikum

Zwei Jahre lang war die Stadthalle Gersthofen wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt. In der neuen Saison kommen wieder viele Stars. Dennoch ist einiges anders.

Von Comedy bis Kabarett, von Bach bis Breakdance: 200 Veranstaltungen, so viele wie vor der Corona-Pandemie, bietet die Stadthalle Gersthofen in diesem Jahr an. Allerdings hätten sich die Bedingungen geändert, erklärte Gersthofens Kulturreferent Uwe Wagner bei der Vorstellung des neuen Programms. "Reihenweise sagen Künstler ihre Tourneen ab und andererseits zahlen viele Fans Tausende von Euro, um Stars wie Beyoncé aus der Ferne zu erahnen", zitierte Wagner einen Zeitungsartikel. "Wir können das nur bestätigen."

Zum einen gebe es Künstler, die viel Publikum anziehen, zum anderen welche, die gar nicht mehr funktionieren – "und das sind nicht nur Unbekannte und Anfänger". Zudem hätten Veranstalter auch beim Vorverkauf zu einer bestimmten Zeit feststellen können, ob eine Veranstaltung läuft, und diese bei mangelndem Interesse rechtzeitig absagen können. Das sei jetzt anders: "Jetzt herrschen bei manchen Abenden Fragezeichen." Andererseits gebe es derzeit eine starke Nachfrage für das Programm rund um Weihnachten 2023 oder sogar schon für Ostern 2024.

Gersthofer Kulturprogramm bleibt umfangreich

Weiter seien noch viele vor allem ältere Besucher aus Angst vor einer Ansteckung zurückhaltend mit Ticketkäufen. Ein übriges tue die wirtschaftlich angespannte Situation. "Wir reagieren darauf und halten die Ticketpreise auf relativ gleicher Höhe und reduzieren auch das Angebot nicht", versicherte der Kulturreferent. "Es geht langsam aufwärts, aber die Lage ist nach wie vor fordernd für alle Beteiligten."

Dennoch wurden wieder zahlreiche bekannte Stars und Gruppen für Auftritte in Gersthofen gewonnen. Breiten Raum nehmen Musikveranstaltungen ein. So kommt die mit einem Grammy ausgezeichnete SWR Big Band zurück nach Gersthofen – diesmal mit Götz Alsmann (12. März). Da "Schlager & Spaß" mit Andy Borg am 15. März ausverkauft ist, gibt's am 15. Februar 2024 einen weiteren Termin. Ein Wiedersehen mit der Produktion "Das Phantom der Oper" von und mit Opernstar Deborah Sasson und diesmal Musicalstar Uwe Kröger gibt's am 31. März. Musik von Bach und Breakdance verbinden die Flying Steps (22. April).

Roland Hefter gastiert mit seiner Band Isarrider in der Stadthalle Gersthofen. Foto: Sp Events

Die größten Hits von Elton John erklingen am 29. April, und Roland Hefter ist erstmals mit seiner Band Isarrider zu Gast (12. Mai).

Gersthofer Rasenkonzerte präsentieren Angelo Kelly

In eine neue Runde gehen im Sommer die Rasenkonzerte auf dem Freigelände der Naturfreunde Gersthofen. Zu erleben sind hier Stefanie Heinzmann (3. August), einen Tag später The Seer und am 5. August Angelo Kelly mit "Mixtape". Das Finale des Sommer-Open-Airs bilden am Sonntag, 6. August, Folkshilfe & Pam Pam Ida und das Silberfischorchester.

Die Augsburger Band The Seer, deren Mitglieder aus den Stauden kommen, ist in der Stadthalle Gersthofen zu erleben. Foto: Oliver Reiser

50 Jahre Countryband Truck Stop feiern die Musiker am 14. Oktober in der Stadthalle. Bekannt für seine außergewöhnlichen Klangwelten ist das Herbert Pixner Projekt (26. Oktober).

Wegen der zu erwartenden großen Nachfrage gibt es einen eigenen Vorverkaufstermin für Gerhard Polt und die Well-Brüder aus'm Biermoos (12. November). Die Tickets können erst ab 23. März um 13 Uhr erworben werden. Ihre besten Stücke spielen Ringlstetter & Band am 15. November. Und eine "Arge Disko" erlebt Georg Ringsgwandl am 16. November.

Das Herbert Pixner Projekt ist wieder in Gersthofen zu Gast. Foto: Sepp Pixner

Stadthalle Gersthofen bleibt beliebt bei Kabarettisten

Wie es schon langjährige Tradition ist, kommen auch die Freunde von Kabarett, Comedy und Sprechtheater auf ihre Kosten. "Doppler-Leben – Eine Fälscher-Saga" erzählt Sigi Zimmerschied (17. März). "Er wird auch im Sommer bei unserem Open-Air-Kino im neuen Eberhofer-Film auf der Leinwand zu erleben sein", versprach Uwe Wagner. Klassisch wird es dann bei Gotthold Ephraim Lessings "Nathan der Weise" (18. März). Komik und Tiefsinn verbinden Elena Uhlig und Fritz Karl unter dem Motto "Beziehungsstatus erledigt" (23. März). "Das kann man so nicht sagen" findet Helmut Schleich (24. März). Ihr brandneues Programm "Kann Spuren von Nüssen enthalten" zeigen Mundstuhl (21. April).

Einen "Neustart" ruft Florian Schroeder aus (28. April). Zeitkolumnen und Zeitlieder präsentieren Kolumnist Harald Martenstein und Chansonnier Georg Clementi im Ballonmuseum (24. Mai). Nach dem gleichnamigen Film wurde das Schauspiel "Good Bye, Lenin!" geschrieben (7. Oktober).

Der Komiker Vince Ebert ist auch Physiker. Foto: Michael Zargarinejad

Vince Ebert fordert "Make Science Great Again!" (13. Oktober). Tipps, wie man umfangreiches Wissen anhäufen kann, gibt Sebastian Klussmann, "Jäger" aus der Quizserie "Gefragt – Gejagt" (28. Oktober). Ein Höhepunkt im Programm ist sicher auch "Dittsche" Olli Dittrich. Er ist als seine Kultfigur live und solo zu erleben (10. November).

Karten für diese und alle weiteren Veranstaltungen des Gersthofer Kulturprogramms gibt's im Kartenverkauf im Ballonmuseum Gersthofen, Bahnhofstraße 12, oder online unter www.stadthalle-gersthofen.de.