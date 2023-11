Gersthofen

06:10 Uhr

Vor 40 Jahren wurde Gersthofens Kläranlage eröffnet

Plus Es gab etliche Lobreden schon zu Beginn: Vor 40 Jahren wurde die Gersthofer Kläranlage offiziell in Betrieb genommen. Derzeit wird sie modernisiert.

Von Karl-Heinz Wagner, Karl-Heinz Wagner, Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Es wurde damals nicht nur als das bislang teuerste Gersthofer Projekt, sondern auch als das "Jahrhundert-Werk" bezeichnet. Vor 40 Jahren am Kirchweihmontag, 17. Oktober 1983, wurde die neue voll biologische Gersthofer Kläranlage feierlich eingeweiht. Diesen wichtigen Beitrag für eine Reinhaltung der Gewässer und somit für eine gesunde Umwelt kostete der Stadt Gersthofen stolze 21 Millionen Mark.

"Auch wenn diese Summe schmerzt und die städtischen Finanzen auf Dauer belastet, ist es sinnvoll eingesetztes Geld", so Bürgermeister Karl J. Weiß. Wegen dieser besonderen Bedeutung gab es daher auch einen feierlichen Festakt. Zu den zahlreichen Eröffnungsgästen, die im Anschluss an die offizielle Einweihung im Kirchweihfestzelt bewirtet wurden, zählten damals auch der Bayerische Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident Karl Hillermeier und Landrat Franz Xaver Frey. Die bisherige mechanische Sammelkläranlage an der nördlichen Gersthofer Flurgrenze wurde in den Jahren 1961 bis 1963 gebaut. Später nach zwanzig Jahren mechanischer Kläranlage mit einem Reinigungsgrad von rund 40 Prozent wurden durch die biologische Reinigung nun die Abwässer zu 97 Prozent sauber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen