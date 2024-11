Vorboten für weihnachtliche Stimmung

Auf dem Rathausplatz in Gersthofen ist es nicht mehr zu übersehen: Die Adventszeit naht mit großen Schritten. Die Buden werden bereits fleißig aufgebaut. Los geht es mit der vorweihnachtlichen Stimmung in Gersthofen beim „Basar der Vereine“, der am Sonntag, 24. November, stattfindet. Zum 50. Mal bieten die Ortsvereine am Sonntag Essen, Trinken oder selbst gebastelte und hergestellte Produkte in den Holzhäuschen an. Die Einnahmen aus dem Basar kommen der Gersthofer Stiftung „Hilfe in Not“ zugute. Am 22. November öffnet die Gastronomie für das Gersthofer Wintermärchen rund um den Weihnachtsbaum und die Stockerbahn. Ab 28. November kommen Angebote von Hobbykünstlern und Live-Musik dazu. Foto: Marcus Merk

