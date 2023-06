Vorfahrt genommen: 3000 Euro Schaden nach Unfall in Gersthofen

Beim Abbiegen in Gersthofen nimmt eine Autofahrerin einem anderen Autofahrer die Vorfahrt, und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Sonntag gegen 18 Uhr in Gersthofen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 21-Jährige aus der Haydnstraße kommend nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei nahm sie einem 28-Jährigen, der auf der Bahnhofstraße stadtauswärts unterwegs war, die Vorfahrt. Beim Zusammenprall beider Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. (kinp)