Ein 53-jähriger Autofahrer bog am Mittwoch gegen 12.30 Uhr von der Senefelder Straße in Gersthofen nach links in die Dieselstraße ab und übersah dabei laut Polizei eine 56-Jährige, die Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro. Das Fahrzeug der 56-Jährigen musste abgeschleppt werden. (dav)