Vorfahrt missachtet: 12.000 Euro Schaden bei zwei Unfällen in Gersthofen

Kurz hintereinander kommt es in Gersthofen zu zwei Unfällen. Beide Male hatten die Fahrer nicht auf die Vorfahrt geachtet. Der Schaden ist groß.

Sachschaden in fünfstelliger Höhe hat es bei zwei Unfällen am Mittwoch in Gersthofen gegeben. Beide Male waren Vorfahrtsfehler der Grund für die Zusammenstöße.

Unfälle in Gersthofen: Polizei schätzt Schaden auf 11.000 Euro

Gegen 17.45 Uhr wollte ein 66-jähriger Autofahrer aus der Dieselstraße kommend die Messerschmittstraße in nördlicher Richtung queren. Dabei übersah er laut Polizei das Fahrzeug eines 54-jährigen Autofahrers, der auf der Messerschmittstraße in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Der Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall auf rund 6500 Euro.

Eine halbe Stunde später bog ein 28-jähriger Autofahrer von der Leipziger Straße nach links in die Berliner Straße ab. Dabei nahm er einer 51-jährigen Frau, die auf der Berliner Straße in östlicher Richtung unterwegs war, die Vorfahrt. Beim Zusammenprall beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 5500 Euro. (thia)