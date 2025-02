Vorfahrt missachtet: Sachschaden nach Unfall in Gersthofen

Nach einem Unfall in Gersthofen sind etwa 10.000 Euro Sachschaden zu verzeichnen, berichtet die Polizei. Demnach fuhr ein 37-Jähriger am Donnerstag gegen 7.30 Uhr mit seinem Auto auf der Schubertstraße. Als er die Feldstraße querte, übersah er laut Polizei den Wagen eines 30-Jährigen, der von rechts in die Kreuzung fuhr. Dadurch kam es zum Unfall, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

