Vorfahrt missachtet: Sachschaden nach Unfall in Gersthofen

8000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall in Gersthofen zu verzeichnen. Das berichtet die Polizei. Demnach wollte eine 37-Jährige am Donnerstag gegen 13.40 Uhr mit ihrem Auto aus der Siemensstraße kommend in den Einsteinring fahren. Dabei nahm sie laut Polizei einer 55-Jährigen die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde zum Glück niemand. (kinp)

