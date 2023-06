Vorteile für Kunden in Gersthofer Geschäften: "Gerschthofen-Card" gestartet

Ein neues Bezahl-System für den Einkauf in Gersthofen ist gestartet. Hier erfahren Sie, wem es helfen soll und wie es funktioniert.

Seit einer guten "Woche ist die "Gerschthofen-Card" zu haben. Das Gutschein- und Bezahlsystem kann ab sofort in der Ballonstadt bei knapp 20 Akzeptanzstellen zum Zahlen genutzt werden und bietet den Kunden Vorteile. Erhältlich ist es bislang in drei Geschäften oder online. Wer als Akzeptanzstelle bis jetzt noch fehlt, ist ausgerechnet die Initiatorin der Karte. Bei der Stadt Gersthofen mit ihren Angeboten wie Gerfriedswelle und Stadthalle muss erst noch eine Umstellung des Kassensystems über die Bühne gehen.

Gerschthofen-Card hilft Feuerwehr und Rotem Kreuz

Die Karte soll Gersthoferinnen und Gersthofer zum Einkauf bei einheimischen Geschäften animieren. Zudem sollen von der „Gerschthofen-Card“ nicht nur der Wirtschaftsstandort und private Nutzer profitieren, sondern auch Vereine und gemeinnützige Organisationen.

Dabei ist das Prinzip ganz ähnlich wie bei verschiedenen Supermarkt-Ketten. Mit jedem Einkauf sammeln Inhaber der „Gerschthofen-Card“ Bonuspunkte, die sie entweder für den nächsten eigenen Einkauf nutzen oder an lokale Vereine bzw. gemeinnützige Organisationen aus Gersthofen spenden können. Die gesammelten Punkte werden dann zu einem bestimmten Zeitpunkt in Form einer Spende ausgeschüttet.

Bonus für Kunden oder Spenden für Vereine in Gersthofen

In der Anlaufphase der „Gerschthofen-Card“ hat sich die Stadt Gersthofen dazu entschlossen, die zwei großen „Blaulicht-Organisationen“ Feuerwehr und Rotes Kreuz als vorläufig erste Spendenempfänger in das neue Gutscheinsystem einzubinden. In den kommenden Monaten sollen sich dann weitere Vereine und Organisationen als Spendenempfänger der Bonuspunkte bewerben können, verspricht die Stadt in einer Pressemitteilung.

Gutscheinsysteme, mit denen Kunden Anreize für den Einkauf in örtlichen Geschäften erhalten, gibt es in einigen Städten. Das Gersthofer Modell gebe es in dieser Form aber in Deutschland noch nicht, hatte Bürgermeister Michael Wörle bei der Vorstellung des Projekts vor wenigen Wochen geworben. So ähnlich aber schon - zum Beispiel in der benachbarten Großtstadt. Der Augsburger City-Gutschein wird in rund 130 Stellen akzeptiert.

Wie aber funktioniert die "Gerschthofen-Card" nun genau?

Die Gutscheine können bereits bei den bislang drei teilnehmenden Verkaufsstellen oder online unter www.gerschthofen-card.de erworben werden. Private Nutzer haben die Möglichkeit, bei den Verkaufsstellen im Stadtgebiet oder online nach erfolgter Registrierung im Gutscheinportal ihre eigene „Gerschthofen-Card“ zu erwerben. Diese können sie mit ihrem Wunschbetrag aufladen, verschenken oder selbst bei den teilnehmenden Akzeptanzstellen im Stadtgebiet einlösen.

So funktioniert die Gerschthofen-Card

Bei jedem Einkauf werden Bonuspunkte gesammelt, die für weitere Einkäufe genutzt oder an lokale Vereine gespendet werden können. Die Karte eignet sich als Geschenk oder auch als Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren Beschäftigten ein steuerfreies "Zuckerl" zukommen zu lassen - zum Beispiel einen Tankgutschein. Angesichts der Tausenden von Beschäftigten, die in den Firmen der Ballonstadt arbeiten, erhoffen sich die Macher der "Gerschthofen-Card" vom Innenstadtmanagement der Stadt eine gewisse Nachfrage aus den Chefetagen und so einen Schub für das Projekt.

Bislang hat sich nur die Stadt Gersthofen als Arbeitgeber gemeldet, die knapp 20 teilnehmenden Geschäfte und Lokale liegen überwiegend im Bereich der Innenstadt rund um Rathausplatz und an der Augsburger Straße. Auch hier ist also durchaus noch Zuwachs möglich. Gut eine Woche nach dem Start liegt nach Auskunft der Stadtverwaltung auch noch kein Überblick vor, wie viele Karten bislang ausgegeben worden sind.

Gersthofen ist nicht die erste Stadt im Augsburger Land mit einem solchen Angebot: In Neusäß gab es das sogenannte „Neusässer Familienherz“, mit welchem Familien in teilnehmenden Geschäften Vergünstigungen erhielten. Dieses Projekt lief zum Ende vergangenen Jahres aus, die Stadt möchte aber ein neues Konzept auf die Beine stellen. Derzeit werden nach Angaben der Stadtverwaltung die bestmöglichen Optionen für eine Stärkung des lokalen Einzelhandels geprüft.

Alle wichtigen Informationen zum Gutschein- und Bezahlsystem „Gerschthofen-Card“ und der Funktionsweise gibt es unter www.gerschthofen-card.de. Bei Interesse oder Rückfragen zur „Gerschthofen-Card“ bzw. zur Registrierung als Verein gibt die Abteilung "Wirtschaftsförderung & Innenstadtmanagement" der Stadt Gersthofen Auskunft. E-Mail: wirtschaftsfoerderung@gersthofen.de, Tel.: 0821 / 24 91-454 (mit pm)