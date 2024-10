Vorträge zu künstlicher Intelligenz

Die vhs Augsburger Land bietet am Mittwoch, 9. Oktober, zwei inhaltlich sehr gegensätzliche, aber gleichermaßen interessante Veranstaltungen in Gersthofen an: Der Vortrag „Die Kunst, wie man ChatGPT nach allem fragt, was es weiß“ (Mittwoch, 18 bis 21 Uhr, Begegnungsstätte du & hier, Mehrzwecksaal, Kirchstraße 12, Gersthofen, Gebühr fünf Euro) beinhaltet einen interaktiven Teil mit ChatGPT, Dall-E und Copilot. Es wird die Alltagstauglichkeit von KI auf die Probe gestellt und versucht, ChatGPT für die eigenen Belange zu „konditionieren“.

Der Vortrag „Die Deutschen und der Sklavenhandel“ (Mittwoch, 18.30 bis 20 Uhr, Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen, Klassenraum E1-A1, Theresienstraße 12, Gersthofen, Gebühr 10,80 Euro) ist Teil der Reihe „Deutsche Kolonialgeschichte“. Der deutsche Kolonialismus war lange ein Nischenthema – zu fern waren die ehemaligen Kolonien und zu wichtig die Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte. In dieser kleinen Reihe wird das Thema näher beleuchtet. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen www.vhs-augsburger-land.de. (AZ)