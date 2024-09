Nach dem großen Zulauf des ersten Teiles der Bilderschau von Peter Metzger über „Gersthofen - früher und heute“ lädt die Kolpingsfamilie Gersthofen zu Teil II über die Entwicklung Gersthofens im Laufe der Zeit ein. Termin ist am Dienstag, 17. September, um 14.30 Uhr im Nebenzimmer vom Wirtshaus am Sportplatz in der Sportallee. (AZ)