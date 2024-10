Vortrag über Wohnen und Pflege im Alter

Katrin Selner informiert am Dienstag, 15. Oktober, ab 10 Uhr informiert über das Thema Wohnen und Pflege im Alter. Die Veranstaltung findet in der Begegnungsstätte Du und hier in der Kirchstraße 12 statt und deckt dabei eine breite Palette an Themen ab. Es gibt Informationen über Wohnformen fürs Alter (etwa mit Betreuung oder Senioren-WG) und was bei der Auswahl von altersgerechtem Wohnraum berücksichtigt werden sollte. Für alle, die in den vorhandenen eigenen vier Wänden bleiben möchten, gibt es Informationen zur altersgerechten Anpassung: die Möglichkeiten reichen von einfachen Maßnahmen bis hin zu technisch komplexeren Arbeiten, die die Nutzung von Küche, Wohnbereich, Schlafraum, Treppe vereinfachen oder im Alter überhaupt weiter möglich machen. Hierzu gibt es Zuschüsse, über die informiert wird. Selner wird auch über den Zugang zu Hilfsmitteln und Leistungen der Pflegekasse informieren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, der Vortrag ist kostenfrei. Weitere Informationen vorab erhalten Sie unter 0821 4970 8741 und gersthofen.de/du-und-hier. (AZ)

