Vortrag: Was hält unsere Gesellschaft zusammen?

In Gersthofen fragt am Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr in der Begegnungsstätte Du und hier, Kirchstraße 12, der Referent Urs M. Fiechtner: „Was ist die Klammer, die uns in Deutschland alle umfasst? Welche Rolle spielt dabei das Grundgesetz, das heuer sein 75-jähriges Jubiläum feiert, und die Grundlage von Demokratie und Leben in Deutschland bildet?“ Das Publikum findet gemeinsam mit dem Referenten die Antwort auf die Frage, was die Gesellschaft bedroht und was sie zusammenhält. Stärken und Schwächen der Demokratie werden dabei selbstverständlich auch beleuchtet. Den Rahmen der Veranstaltung bildet die „Lange Nacht der Demokratie“. Fiechtner ist freiberuflicher Schriftsteller und Herausgeber, Gastdozent in der Jugend- und Erwachsenenbildung und Menschenrechtsexperte von Amnesty International. Die „Lange Nacht der Demokratie“ ermöglicht in vielen Veranstaltungen Inspiration, Begegnung sowie Reflexion zur Bedeutung von Demokratie. Laut Pressemitteilung wird an diesem Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit in vielfältigsten Formaten über Demokratie philosophiert, diskutiert, gestritten und geslammt, um sich der demokratischen Freiheiten bewusst zu werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung in Gersthofen stehen unter www.gersthofen.de/LNdD. Der Eintritt ist frei. (AZ)

