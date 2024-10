Vortrag zu 75 Jahre Grundgesetz am 24. Oktober in Gersthofen

Im Mai 2024 wurde großes Geburtstagsjubiläum gefeiert: Das Grundgesetz wurde 75 Jahre alt. Bereits ein Dreivierteljahrhundert lang hat es Freiheit, Frieden und Demokratie in Deutschland ermöglicht. Es wurde 1949, vier Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, verkündet und wurde zu einem elementaren Meilenstein im Zusammenleben der Menschen im westlichen Teil eines damals gerade erst geteilten Landes. Seit 1990 hat es sich mit der innerdeutschen Wiedervereinigung auch gesamtdeutsch als Basis freiheitlichen Denkens und Handelns bewährt. Hubert Schneider, Vorsitzender Richter a.D. am Bayerischen Landessozialgericht, informiert zum Thema und zur Frage, was eine stabile Demokratie ausmacht, am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Oscar Romero. Veranstalter ist die Kolpingsfamilie Gersthofen. Der Eintritt ist kostenfrei. (AZ)

