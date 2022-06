Warum Claudia Wegele ihr eigenes Brot am besten schmeckt

Plus Brot aus der Bäckerfiliale oder aus dem eigenen Backofen? Für Claudia Wegele aus Gersthofen keine Frage: Warum sie zur passionierten Brotbäckerin wurde.

Brot gehört bei uns zum täglichen Leben. Oft kommt es allerdings in der heutigen Zeit aus großen Fabriken, die jeweils nach Standardrezepten backen. Claudia und Adalbert Wegele aus Gersthofen wollten irgendwann keine 08/15-Ware mehr, die immer gleich schmeckte. Sie backen ihr eigenes Brot – wie noch einige andere Gersthoferinnen und Gersthofer. Und das hat einen Grund.