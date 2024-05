Warum der "Adler" in Rettenbergen nicht mehr zu retten war

Von Kristina Orth - vor 53 Min.

Neben Viehhandel und Metzgerei betrieb Julian Königsdorfer das Gasthaus Adler in Rettenbergen. Der charismatische Wirt begeisterte seine Gäste mit Aktionen.

Früher war Rettenbergen im Augsburger Land ein beliebtes Ausflugsziel. Wer kein Auto hatte, der konnte das Wirtshaus "Adler" bequem seit dem Jahr 1973 mit dem Bus erreichen. So mancher Ausflügler fuhr mit dem Fahrrad die "Tour de Julian", also den Weg zu Gastwirt Julian Königsdorfer. Das Lokal hatte bei seinen Gästen auch den Namen "Beim Julian". Der war ein echtes Original, erzählt seine Schwiegertochter Ursula Königsdorfer. Sie erinnert sich an frische Sülzwurst, Ziehharmonika und die Wirtsfamilie. Denn die Gaststätte war zwei Generationen lang in Händen der Familie Königsdorfer.

Wann genau die Wirtschaft entstanden ist, weiß Ursula Königsdorfer nicht mehr. Das Gasthaus Adler sei neben dem Viehhandel und der Metzgerei ein weiteres Geschäftsstandbein gewesen. Wilma Baltrusch, die Lebensgefährtin von Julian Königsdorfer, habe die Wirtschaft in den 50er-Jahren geführt. Königsdorfer erklärt, was das Flair des Adlers ausgemacht hat: "Rettenbergen war damals ein wunderschönes Ausflugsziel direkt vor dem Wald." Die Leute wären zur Brotzeit in den Biergarten mit der alten Linde gekommen, weiß Königsdorfer. Sie sagt: "Das war eine alte, rustikale Bauerngaststätte mit Ölofen". Julian Königsdorfer sei ein begnadeter Metzger gewesen, der noch selber Wurst hergestellt habe. "Am Mittwoch und Donnerstag, wenn es den frischen Schweinskäs' gab, haben die sich zum Teil fast die Stöcke drübergezogen, wer als Erster was bekommt", sagt seine Schwiegertochter. Auch das Naturell ihres Schwiegervaters habe seinen Teil zum Erfolg der Gaststätte beigetragen: "Der war gesellig und hat Quetsch´n (Ziehharmonika) gespielt".

