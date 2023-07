Warum der Verkehrsminister in Gersthofen in einem Lastwagen sitzt

Die Firma Quantron aus Gersthofen hat mit ihren Brennstoffzellen-Fahrzeugen schon öfter Aufsehen erregt. Jetzt war sogar der Bundesverkehrsminister da. Darum ging es bei seinem Besuch.

Vor knapp vier Jahren noch war Andreas Haller einer von 70 Ausstellern, der mit seinem Elektrobus auf der Gersthofer Gewerbeausstellung um Aufmerksamkeit warb. Heute fährt der Bundesverkehrsminister mit einem Elektro-Lkw bei Haller über den Firmenhof – aufmerksam verfolgt von einem halben Dutzend Kameras. Ein Spitzenpolitiker am Steuer eines tonnenschweren Gefährts, da weiß man ja nie.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP) saß allerdings bei seiner Probefahrt in einem Quantron-Lastwagen im Güterverkehrszentrum auf dem Beifahrersitz und auch sonst verlief der mehr als einstündige Besuch Wissings unfallfrei. Firmenchef Haller war jedenfalls hochzufrieden. "Das war schon sehr gut", sagte er gegenüber unserer Redaktion mit einem breiten Lächeln.

Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender bei Quantron. Foto: Marcus Merk

Quantron baut klimaneutrale Lastwagen

Zuvor hatte Wissing Quantron für "den Mut und die Investitionsbereitschaft" gelobt, sich in einen Milliardenmarkt vorzuwagen, in dem einige wenige große Konzerne den Ton angeben. Doch mit dem Umbau bestehender Nutzfahrzeuge auf Wasserstoff oder batterieelektrischen Antrieb – Haller nennt das Plattformstrategie – glaubt Quantron einen Erfolg versprechenden Ansatz zu haben. Denn in der Branche herrscht die Erkenntnis, dass es für klimaneutrale Langstreckenlastwagen Wasserstoff braucht. Mit diesem Gas im Tank lassen sich die entsprechenden Reichweiten erzielen, die bislang Diesel-Lkw garantieren. Voraussetzung: Wasserstoff muss ausreichend und zu vertretbaren Preisen vorhanden sein. Dass dies in einigen Jahren den Fall sein wird, daran glaubt Wissing.

Quantron hat bereits das passende Produkt für dieses Szenario und ließ vor wenigen Monaten mit einem Milliardenauftrag aus den USA aufhorchen. Das US-Logistikunternehmen TMP Logistics bestellte bei der Gersthofer Firma Quantron 500 schwere Brennstoffzellen-Lkw der US-Klasse 8. Für das Unternehmen, das erst im September Europas reichweitenstärksten Wasserstoff-Lkw präsentiert hatte, bedeutete der Auftrag im Wert von knapp einer Milliarde Euro den Durchbruch.

Auch in Detroit rüstet Quantron Lastwagen um

Quantron hat aktuell rund 25 Mitarbeiter in Detroit, die dort den ersten Wasserstoff-Lkw für den US-Markt aufbauen. In Gersthofen selbst sind es rund 140 Mitarbeitende, im gesamten Netzwerk 350. Quantron setzt auf die Partnerunternehmen im Netzwerk, "weil wir allein gar nicht so schnell wachsen können", wie Haller sagt. In Gersthofen finden die Produktentwicklung sowie in kleinerem Stil der Umbau von Fahrzeugen statt. Dieser Umbau wird oft von Partnerunternehmen übernommen.

In Europa waren zuletzt größere Aufträge 70 Lastwagen für Ikea und die Bestellung eines privaten Buslinienbetreibers aus Turin, der batterieelektrische Busse orderte. Quantron beteiligt sich regelmäßig an Ausschreibungen für große Busflotten und ähnliches und Andreas Haller glaubt fest daran, dass die Zeit für das Unternehmen arbeitet, weil die Wirtschaft klimaneutral werden muss: "Man wird bald wieder von uns hören."

Verkehrsminister Wissing besucht Quantron in Gersthofen

Derartige Erfolgsgeschichten zeigten die Stärke des Wirtschaftsstandorts Deutschland, sagte Wissing. "Wir müssen jede Chance nützen." Der FDP-Politiker betonte mehrfach, dass der Weg zur Klimaneutralität des Verkehrssektors technologieoffen erfolgen müsse. Batterielektrische Antriebe, Wasserstoff und CO₂-neutrale Kraftstoffe hätten alle ihre Berechtigung. Was sich am Ende durchsetze, müsse der Markt regeln. Das dürfte die Politik nicht vorschreiben. Wissing: "Die Politik irrt, wenn sie plant." Deren Aufgabe sei es, für die richtigen Rahmenbedingungen zu sorgen. Wissing nannte in diesem Zusammenhang die CO₂-bezogene Lkw-Maut, die den Abschied von den großen Diesellastern beschleunigen soll.

Andreas Haller (links) mit Verkehrsminister Wissing und dem FDP-Abgeordneten Maximilian Funke-Kaiser bei einer Führung durch die Quantron-Hallen. Foto: Marcus Merk

Tempo ist auch für Andreas Haller das Stichwort. Der Wirtschaftsstandort müsse seine Rahmenbedingungen schneller anpassen. "Unsere Kunden sind da. Wir haben jetzt eine Riesenchance", sagte Haller in einem gemeinsamen Interview mit Wissing fürs Firmen-TV. Vermutlich wird der Clip bald in einem Zusammenschnitt zu sehen sein, der über einen Bildschirm im Eingangsbereich des Unternehmens in der Koblenzer Straße flimmert. Nicht weit davon entfernt hängen ein paar Urkunden an der Wand. Die meisten in englischer Sprache, eine der ersten noch auf Deutsch: Die Bestätigung der Handwerkskammer, dass Quantron, die Ausgründung des Gersthofer Familienunternehmens Haller, ein Ausbildungsbetrieb ist.