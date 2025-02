Warum die Gerfreidswelle montags geschlossen bleibt

Auch wenn die Temperaturen langsam steigen, ist an einen Freibadbesuch noch nicht zu denken. Die Stadt Gersthofen beschäftigt sich jedoch schon jetzt mit der anstehenden Freibadsaison. Im Werkausschuss wurden nun die neuen Öffnungszeiten für die beliebte Gerfriedswelle beschlossen. An einem Tag muss die Öffentlichkeit in dieser Saison draußen bleiben. Warum?

Neue Öffnungszeiten bei der Gerfriedswelle in Gersthofen

Nach dem aktuellen Beschluss wird die Gerfriedswelle in der kommenden Saison montags weitestgehend geschlossen bleiben. An diesem Tag sollen Wartungsarbeiten stattfinden. Außerdem können Schulen und Vereine das Freibad nutzen. Eine Sprecherin der Stadt Gersthofen erklärt den Beschluss auf Nachfrage unserer Redaktion so: „Die Reduzierung der Betriebszeiten auf sechs Tage pro Woche ermöglicht einen wöchentlichen Technik- und Reinigungstag, an dem notwendige Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden können, ohne die Nutzerinnen und Nutzer zu beeinträchtigen.“

Montags sollen künftig etwa die Wasseraufbereitungsanlagen, Pumpen oder Filtersysteme geprüft und gewartet werden. Dass das nötig ist, habe auch mit dem Alter der Gerfriedswelle zu tun. „Errichtet vor mehreren Jahrzehnten, ist die Gerfriedswelle seither kontinuierlich im Einsatz, was zu einer starken Abnutzung der baulichen und technischen Anlagen geführt hat“, erklärt die Sprecherin der Stadt Gersthofen. Dass künftig nur noch an sechs statt an sieben Tagen für die Öffentlichkeit geöffnet wird, habe noch einen Vorteil: „Ein weiterer wesentlicher Aspekt der geplanten Änderung ist die Optimierung der Nutzung durch Schulen und Vereine.“ Dadurch werde die Qualität des Schwimmunterrichts und des Trainingsbetriebs erheblich verbessert, teilt die Stadt mit.

Die Eintrittspreise sollen 2025 stabil bleiben

Für Freibadfans gibt es außerdem eine gute Nachricht: Die Eintrittspreise werden in der kommenden Saison nicht angehoben. Allerdings hatte die Stadt die Preise erst im vergangenen Jahr erhöht. Besonders eine neue Regel für Familien sorgte dabei für Streit. In der aktuellen Gebührensatzung für die Bäder in Gersthofen gibt es nämlich nur noch die Tarife „Einheitstarif“ oder „Saisonkarte“. Beides wird beim Besitz einer Gerschthofen-Card günstiger. Grob gesagt stiegen die Preise im vergangenen Jahr um etwa 25 Prozent.

Die aktuellen Gebühren für die Gerfriedswelle Tageskarten : Einheitstarif ohne Gerschthofen Card: 8 Euro, mit Gerschthofen Card 5,60 Euro; Kurzzeittarif ohne G. Card 5 Euro, mit G. Card 3,50 Euro. Kinder bis sechs Jahren haben freien Eintritt.

Saisonkarten : Erwachsener 125 Euro; Jugendlicher (7 bis 18 Jahre alt) 75 Euro, Familie 195 Euro, ermäßigt 75 Euro.

Ermäßigung bekommen Schwerbehinderte, Personen, die an einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst teilnehmen, Auszubildende, Studenten, Rentner ab 65. dem Lebensjahr und Sozialleistungsbezieher (Nachweis vom Landratsamt).

Öffnungszeiten : Begonnen wird mit Öffnungszeiten von 9 Uhr bis 19 Uhr. Passt das Wetter, soll das Freibad zu den Pfingstferien Ende Mai zum ersten Mal öffnen.