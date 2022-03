Gersthofen

06:00 Uhr

Warum die Gersthofer Kolpingsfamilie ausrangierte Handys sammelt

Plus Wertvolle Rohstoffe sparen möchte die Kolpingsfamilie Gersthofen. Deswegen werden alte Handys gesammelt. Nun gibt's neue Abgabeorte für die Geräte.

Von Dagmar Benz

Umweltbewusstsein bei der Kolpingsfamilie Gersthofen: Sie hat eine Handysammelaktion gestartet. Ausrangierte Mobiltelefone können abgegeben werden. Die darin enthaltenen wertvollen Rohstoffe sollen dann recycelt werden. So sollen Ressourcen geschont werden. An diesen Orten in Gersthofen stehen nun neue Sammelbehälter bereit.

