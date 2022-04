Warum die Gersthofer Stadtbibliothek Musikmedien abstößt

Plus Die Pandemie hat die Stadtbibliothek im vergangenen Jahr schwer getroffen. Warum die Benutzer künftig auf eine Abteilung verzichten müssen.

Vom Lockdown und diversen Corona-Schutzmaßnahmen beeinflusst war die Arbeit der Stadtbibliothek im vergangenen Jahr. Dies wirkte sich auch auf die Nutzerzahlen aus. Vor allem die Schulklassen blieben aus, wie Bibliotheksleiterin Anna Stella Jörg im Kulturausschuss erläuterte. Eines ist klar: Auf eine Abteilung des Hauses müssen die Nutzerinnen und Nutzer künftig wohl verzichten. Woher das kommt.