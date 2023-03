Warum die Stadt Gersthofen die Verpflegung an der Mittelschule ausschreibt

Mit der Verpflegung an der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule sind alle zufrieden. Der Vertrag mit dem Dienstleister wird neu ausgeschrieben. Das hat einen Grund.

Es ist eine paradoxe Situation: Seit Januar 2019 wird die Schulverpflegung an der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule durch einen externen Dienstleister übernommen. Alle sind mit dieser Lösung zufrieden. Dennoch muss der Vertrag jetzt neu ausgeschrieben werden. Die Gründe dafür leuchteten nicht allen Mitgliedern des Stadtrats ein.

Die Vertragslaufzeit endet am 31. Juli. "Nun muss die Vergabe dieser Dienstleistungskonzession neu ausgeschrieben werden", hatte Christina Kessel von der Stadtverwaltung schon bei der Sozialausschusssitzung Ende Januar betont. Jetzt kam das Thema im Stadtrat erneut zur Sprache. Zwar hatte der Sozialausschuss mehrheitlich einer Ausschreibung zugestimmt. Doch weil das Volumen des Auftrags mehr als 300.000 Euro umfasst, musste der Stadtrat genehmigen, dass die Gersthofer Schulverwaltung ohne weiteren Beschluss der Politik dem wirtschaftlichsten Angebot den Zuschlag erteilen darf.

Gersthofen achtet verstärkt auf nachhaltige Küche

Bei den neuen Ausschreibungsunterlagen wurde unter anderem verstärkt auf Nachhaltigkeitsaspekte geachtet. Die Vorgaben dazu wurden mit dem Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement der Stadt Gersthofen erarbeitet. Der Essenspreis des derzeitigen Pächters beträgt 4,50 Euro. Wenn nachhaltiger gekocht wird, wird er voraussichtlich steigen, erklärte Elena Gillmann von der Stadtverwaltung. Der künftige Anbieter trägt das wirtschaftliche Risiko. Aber weil die Erfahrung gezeigt habe, dass das Schulcatering kein sehr einträgliches Geschäft sei, kommt die Stadt dem Anbieter entgegen, indem sie eine Reihe von Kosten übernimmt. Darunter fallen die Personalkosten für drei Küchenkräfte, die Ausgaben für Energie, Abfall, Wasser, Abwasser und Reinigung sowie Betriebsmittel. Außerdem trägt sie die Kosten für Wartung und Instandhaltung von Ausstattung und Räumen des Küchen- und Mensabereichs. Das ist auch im derzeit gültigen Konzessionsvertrag schon so.

"Musste das unbedingt ausgeschrieben werden?", fragte Herbert Lenz (FW). "Es geht doch nicht, dass wir einen zuverlässigen Küchenbetreiber haben und dessen Vertrag nicht verlängern dürfen." So riskiere man, dass dieser abspringe, wenn er sich erneut bewerben müsse. Elena Gillmann räumte ein: "Die Verwaltung wäre auch froh, wenn wir den jetzigen Beschicker beibehalten könnten." Aber die Fachleute in der Verwaltung hätten bestätigt, dass eine Ausschreibung erforderlich sei. "Wer sagt denn, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung hier recht haben und es nicht doch ohne Ausschreibung geht", wollte Julia Romankiewicz-Döll wissen. Sie hatte schon im Sozialausschuss bemängelt, dass die Betroffenen an der Mittelschule nicht gefragt worden seien.

Gersthofer Bürgermeister sieht derzeitigen Betreiber gut im Rennen

"Wir Nichtjuristen sollten es nicht besser wissen wollen als die Fachleute der Verwaltung", entgegnete Bürgermeister Michael Wörle. "Wir müssen rechtliche Vorgaben halt akzeptieren, auch wenn sie uns nicht gefallen." Er empfahl, die Situation nicht so dramatisch zu sehen. "Wenn es keinen Bewerber beim Vergabeverfahren gibt, dann können wir ohne Weiteres den bisherigen Vertrag verlängern." Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein anderer Bewerber meldet, schätzte Wörle als "ohnehin nicht hoch" ein. Die Chance auf eine Verlängerung des Vertrags mit dem derzeitigen Betreiber sei also gut.

