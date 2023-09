Gersthofen

Warum es Gülüzar Starizin erst spät in die Politik getrieben hat

Plus Erst vor sieben Jahren trat Gülüzar Starizin der SPD bei. Die Gersthoferin sieht ihre vergleichsweise geringe Erfahrung allerdings als Vorteil.

Dass Gülüzar Starizin vergleichsweise spät Politikerin werden würde, war nicht unbedingt zu erwarten. Erst 2017 trat die heute 42-Jährige der SPD bei, politisch aktiv war sie zuvor nie. Dabei habe sie sich schon in der Grundschule für politische Themen interessiert, erinnert sich Starizin. Ihr Vater habe im Fernsehen oft politische Gesprächsformate geschaut. Die hitzigen Diskussionen der Politiker hätten sie schon als junges Mädchen fasziniert.

Vor sechs Jahren wagte Starizin doch noch den Schritt in die Politik. Die AfD erlebte zu dieser Zeit einen steilen Aufstieg. Starizin wollte Ausgrenzung und Hass etwas entgegensetzen - auch weil sie selbst schon mit Fremdenfeindlichkeit konfrontiert wurde. Mit fünf Jahren kam sie mit ihren Eltern und ihren zwei Brüdern aus Ostanatolien in der Türkei nach Deutschland. In der Straßenbahn wurde sie mal wegen ihrer Herkunft beschimpft. Oder sie bekam zu hören, wie gut ihr Deutsch sei. "Ich möchte Menschen schützen, die das selbst nicht können", sagt sie. "Das ist, was mich antreibt."

