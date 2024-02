Gersthofen

Warum Gersthofen den Einzelhandel in der Innenstadt schützen will

Geschäfte ie Baby-Welt oder Spiel + Freizeit im Hery-Park ziehen viele Kunden aus der ganzen Region nach Gersthofen. Doch die Stadt will auch den Einzelhandel im Stadtzentrum unterstützen.

Plus Wie kann Gersthofen die innerstädtischen Einzelhandelsgeschäfte schützen? Das soll ein Gutachten schon seit Jahren klären. Nun wird es fortgeschrieben.

Von Gerald Lindner

Wie viel Einzelhandel verträgt die Stadt Gersthofen noch im Zentrum? Mit dieser Frage – die nicht zuletzt auch über die Erweiterung des City-Centers entscheidet – befasste sich der Gersthofer Planungsausschuss erneut. Denn nach mehreren Jahren wurde das Einzelhandelsgutachten, welches seit Jahren von der Firma Cima im Auftrag der Stadt erstellt wird und dessen letzter Stand aus dem Jahr 2018 war, fortgeschrieben.

Kürzlich hatte der Ausschuss bereits eine „Negativliste“ für Gewerbegrundstücke am Mercedesring abgesegnet. Diese sehen vor, dass auf dem Areal im Nordwesten der Stadt keine Kies, Ziegel oder Baustoff verarbeitenden Firmen angesiedelt werden dürfen, um bereits bestehende Unternehmen, unter anderem an der Ziegeleistraße, nicht zu beeinträchtigen. Bereits früher wurde eine „Gersthofer Sortimentliste“ aufgestellt. Mithilfe dieser Liste soll die Stadt zum Beispiel vermeiden können, dass sich im Hery-Park ein weiterer Lebensmittelmarkt ansiedelt, der Kunden aus dem Stadtzentrum abzieht. Außerdem soll die Qualität des Angebots in der Innenstadt gestärkt werden.

