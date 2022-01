Gersthofen

12:00 Uhr

Warum Gül Solgun-Kaps aus Gersthofen die Bayerische Verfassung so wichtig ist

Plus Was bedeutet die Bayerische Verfassung für uns? Zum 75. Jubiläum befasst sich ein Buch mit dem Thema. Auch eine Gersthoferin schrieb daran mit.

Von Gerald Lindner

75 Jahre wurde die Bayerische Verfassung im Jahr 2021 alt. Sie trat 1946 in Kraft - noch vor dem Grundgesetz. Mit einem Buch wird dieses Jubiläum von 62 Persönlichkeiten gewürdigt. Darin wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, welche Bedeutung sie für das Leben der Menschen in Bayern hat. Auch eine Gersthoferin hat sich mit einem Text an der Publikation beteiligt. Warum sie durch die Verfassung geprägt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen