Gersthofen

vor 32 Min.

Warum Stromkosten sparen in der Gersthofer Stadthalle teuer wird

Blick von der Bühne in den Saal der Stadthalle Gersthofen: Die Beleuchtung im Zuschauerraum soll erneuert werden.

Plus Viel Geld ausgeben und trotzdem eine Menge sparen. Das will die Stadt Gersthofen jetzt bei ihrer Stadthalle. Dabei geht es auch um die Ökologie.

Von Gerald Lindner

Nach 26 Jahren will die Stadt Gersthofen die Saalbeleuchtung in ihrer Stadthalle modernisieren. Das kostet eine Stange Geld. Und trotzdem erwartet sich die Verwaltung durch die neuen Leuchten und Scheinwerfer eine deutliche Kosteneinsparung. Und ein zweiter Aspekt soll dabei auch der Klimaschutz sein. Der Bauausschuss begrüßte die Anschaffung. Was nun geplant ist.

