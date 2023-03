Was der Bildungsminister aus Kenia in Gersthofen erleben wird

Hoher Besuch in der kleinen Stadt am Lech: Eine Delegation aus Kenia informiert sich rund um Wirtschaft und Bildung. Erwartungen haben beide Seiten.

Staatsbesuche sind selten in Gersthofen. Doch jetzt bereitet sich die Stadt auf eine hochrangige Delegation aus einem anderen Kontinent vor. Seit vielen Jahren ist die Stadt Gersthofen eng mit der kenianischen Provinz Baringo County verbunden und arbeitet gemeinsam mit dem Verein ProKapsogo an Projekten im Bereich berufliche Bildung, Wasserversorgung und erneuerbare Energien. Nachdem Bürgermeister Michael Wörle im Januar den neuen kenianischen Präsidenten in Nairobi getroffen hat, kommt jetzt der Bildungsminister mit einer politischen Delegation inklusive Staatssekretären, Gouverneuren und dem Botschafter der Republik Kenia nach Gersthofen.

Die kenianischen Gäste werden vom 28. März bis 1. April in Gersthofen zu Gast sein. Die Stadt plant für die kenianischen Gäste ein umfangreiches Programm, das sich um die Themenkomplexe Berufsausbildung, Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung, Ausbau der erneuerbaren Energien, Wasserstoff und CO2-Projekte sowie den gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel drehen wird. Termine werden sowohl in der Region als auch in München stattfinden.

Auch der Fachkräftemangel in Deutschland ist Thema

Die kenianische Delegation wird dabei zunächst bei der IHK Schwaben zu Gast sein, bei dem Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen den kenianischen Bildungsminister Ezekiel Machogu persönlich begrüßen wird. Konkret geht es hier um den Wissenstransfer nach Kenia ("Train the trainer") und gleichzeitig um die Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland. Bei Gesprächen mit der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) und dem Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft (bbw) wird es um Kenia als "den" Wachstumsmarkt für bayerische Unternehmen in Zentral- und Ostafrika gehen. Das bbw legt den Schwerpunkt unter anderem auf den aktuellen Fachkräftemangel und Berufsbildung.

Geplant ist außerdem ein Besuch im Innovationspark Augsburg. Hier wird Geschäftsführer Wolfgang Hehl die Vernetzung der Innovationszentren in Bayern und Deutschland mit den aktuellen Vorhaben in Kenia (Konza Technopolis in Nairobi) vorstellen. Darüber hinaus geht es um die Zukunftsbranche Wasserstoff. Am 29. März wird die Delegation dann auch in der Mittelschule Schwabmünchen zu Gast ein, die ein eigenes Austauschprogramm mit der Klaus-Schwenk-Schule in Kabernet in Kenia hat. An den Wertachkliniken mit ihrer Pflegeschule kommt es dann zu einem Treffen mit Bezirkstagspräsident und Landrat Martin Sailer.

Ein Festabend im "Strasser" schließt den Besuch ab

An den folgenden Tagen stehen dann in München Treffen mit Spitzenpolitikern und Ministern der Freien Wähler auf dem Programm. Ein Festabend am Freitag, 31. März, beim "Strasser" in Gersthofen soll das Programm abrunden. Hier wird es eine deutsch-kenianische Talkrunde mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft geben. Moderiert wird das Gespräch von Roman Röll, bekannt aus der Abendschau des BR. (AZ)

