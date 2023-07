Was die Gersthofer Stadtbibliothek in den Sommerferien anbietet

Sie ist die größte öffentliche Bücherei im Augsburger Land. In den Ferien hat die Gersthofer Stadtbibliothek geöffnet und mehrere Veranstaltungen vorbereitet.

Während der Sommerferien bleibt in der Gersthofer Stadtbibliothek voller Betrieb. Mehrere Veranstaltungen sollen zudem den Ferienkindern, aber auch den Erwachsenen Abwechslung oder nutzbringende Beschäftigung bieten.

„Im Kinderferienprogramm bieten wir von Bee-Bots programmieren (ausgebucht) über Vogelhäuser basteln (ausgebucht). Doch in anderen Freizeitangeboten sind noch Plätze frei“, sagt Bibliotheksleiterin Irina Turner. So bietet die Bibliothek am Donnerstag, 10. August, auch ein Bücherdomino für kleine Leseratten an. Wer sich beeilt, kann hier noch einen Platz ergattern.

Workshop zum Drohnenfliegen in Gersthofen

Zum Thema Multikopter- und Drohnenfliegen bietet das BayernLab - das schon seit Jahren immer wieder in der Stadtbibliothek zu Gast ist – am Dienstag, 22. August, dort nachmittags eine spannende Veranstaltung an. Die Verbraucherbildung ist derzeit in der Sommerpause und im September wieder am Start.

Am Samstag, 5. August, finden wieder das heiß ersehnte Repair-Café und auch das Sprachencafé Deutsch statt. An den Donnerstagen, 3. und 31. August, organisiert die Bibliothek einen Spieleabend, am Samstag, 5. August, eine große Spiele- & Puzzletauschbörse. Wie immer sind auch während der Sommerferien jeden Donnerstagvormittag alle Schachbegeisterten willkommen.

Der Eintritt zu diesen Angeboten ist frei. Alle Infos zu Veranstaltungen findet man auch unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de.

