Was die Gersthofer von den Plänen für das "Neue Herz" in der Stadtmitte halten

Plus Viel Grün und ein Rathausplatz, der bis in die Potenzialfläche reicht, soll das „Neue Herz“ Gersthofens bieten. Doch die Bürgerinnen und Bürger haben noch Fragen.

Gersthofen soll in Zukunft ein „Neues, grünes Herz“ bekommen. So beschreibt Bürgermeister Michael Wörle die Pläne für das Stadtzentrum, die aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangen sind. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem SPD-Ortsverein stellte er den derzeitigen Stand der Planungen den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern vor. Diese sahen noch Klärungsbedarf.