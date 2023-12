Gersthofen

17:09 Uhr

Was ist das Geheimnis der Jindra-Breze aus Gersthofen?

Plus Die Familien-Bäckerei Jindra aus Gersthofen belegt Platz drei in unserem Brezen-Voting – hinter zwei Bäckerei-Giganten. So werden dort die Brezen gemacht.

Die Filialen der Augsburger Großbäckereien Wolf und Balletshofer findet man an jeder Straßenecke. Die Bäckerei Jindra in Gersthofen muss man erst einmal finden. Der alteingesessene Familienbetrieb liegt etwas versteckt in der Franzensbader Straße in der Stiftersiedlung. Trotzdem hat der Zwerg hinter den beiden Giganten den dritten Platz in der Online-Abstimmung unserer Redaktion belegt, als es um die beste Breze ging. "Wir haben das nur von Außen mitbekommen", sagt Bäckermeister Alois Jindra, der die kleine Bäckerei mit seiner Frau Angelika und einem weiteren Bäcker betreibt. Einen Internetauftritt hat die Bäckerei Jindra nicht, auch in den sozialen Medien sind sie nicht vertreten. "Deshalb freut es uns besonders, dass wir gegen diese Konkurrenz den dritten Platz belegt haben", sagt der 59-Jährige und lacht.

Platz drei im Brezen-Voting: Seit über 60 Jahren das Rezept nicht verändert

1960 hat Alois Jindras Vater, der aus dem Sudetenland kommend zunächst in Dinkelscherben als Metzger gearbeitet hatte, bevor er das Bäckerhandwerk erlernte, die kleine Bäckerei mitten in einem Wohngebiet gegründet. 1997 ist er verstorben. Sein Sohn hat nicht nur die Bäckerei, sondern auch das Rezept für die Brezen übernommen. "Ich habe daran nichts verändert", sagt er. Weizenmehl, Hefe, Salz und Backmalz sind die Zutaten. Aus diesen wird ein Teig gemacht, aus dem eine Maschine 30 Teile mit je 80 Gramm formt. Diese Rohlinge werden dann in einer weiteren Maschine zum Brezenstrang gerollt.

