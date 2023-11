Gersthofen

vor 32 Min.

Was sagen Gersthofer zu den höheren Preisen beim AVV?

Plus Zum Jahreswechsel werden die Preise für den öffentlichen Nahverkehr im Augsburger Land deutlich angehoben. So stehen Menschen in Gersthofen zu den steigenden Kosten.

Von Jonathan Lübbers Artikel anhören Shape

Um durchschnittlich 12,7 Prozent steigen die Preise für Bus, Straßenbahn und Regionalzug im Großraum Augsburg zum 1. Januar. Der Augsburger Verkehrsverbund begründet diese deutliche Preissteigerung damit, dass auch die Kosten für Diesel und Strom stark gestiegen sein. Dennoch hagelt es Kritik, unter anderem von der SPD im Augsburger Stadtrat. Beanstandet wird dabei vor allem, dass die Fahrpreise bereits zum Jahresbeginn 2023 um fast zehn Prozent stiegen. Doch was sagen die Fahrgäste aus Gersthofen zu der Erhöhung?

Gersthofer pendeln mit dem ÖPNV zur Arbeit

Viele Menschen aus Gersthofen fahren täglich mit dem Bus oder der Straßenbahn. Der Grund dafür ist häufig der Gleiche: Der Weg zur Arbeit. Jeden Tag von Gersthofen aus zu ihrer Arbeitsstelle an der Ulmer Straße in Augsburg fährt zum Beispiel Katharina Aumann. Noch etwas weiter hat es Ali Zulfiqar. "Ich fahre täglich mit dem Bus und der Straßenbahn zum Königsplatz in Augsburg", sagt er. Ebenfalls regelmäßig in die Innenstadt fährt Sabina aus Gersthofen. Eigentlich nutze sie lieber das Auto. "Aber die Parkplätze sind so teuer. Daher ist der Bus schon praktisch."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen