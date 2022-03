Was wird aus dem Gersthofer Schutzraum unter dem Rathausplatz?

Plus In der Gersthofer Rathaustiefgarage befindet sich der letzte öffentlich geförderte Atomschutzraum Deutschlands. Wäre er im Katastrophenfall noch nutzbar?

Hier parken Autos vor grau gewordenen oder grün gestrichenen Wänden: Die Gersthofer Rathaustiefgarage hatte ursprünglich aber einen weiteren wichtigen Zweck: Sie wurde im Jahr 1996 als letzter öffentlich geförderter Atomschutzbunker in Betrieb genommen. Doch mit dem Ende des Kalten Kriegs geriet diese Funktion in Vergessenheit – und zwar mit staatlicher Unterstützung. Kann der Schutzraum – angesichts des Ukrainekriegs und der wachsenden Spannungen mit Russland reaktiviert werden?