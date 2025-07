Wassertage sensibilisieren Schulklassen für Ressourcenschutz

Die Initiative „Pure Water for Generations” bietet Wassertage für Schulen in ganz Deutschland und Österreich an, um die Unverzichtbarkeit des Elements aufzuzeigen und einen ressourcenschonenden Umgang zu schulen. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee unterstützt die Umsetzung des Projekts im Geschäftsgebiet an sieben Gymnasien mit jeweils 2.000 Euro.

In Gersthofen lernten 50 Schülerinnen und Schüler des Paul-Klee-Gymnasium mehr über die Bedeutung und den Umgang mit Wasser als Ressource.

Für alle Schulklassen startete der Tag mit einem Film im Cineplex Königsbrunn, welcher im Anschluss diskutiert wurde. Danach führte die Tour raus in die Natur: An vier Wasserstationen am Ufer des Mandichosees, standen für die Jugendlichen Untersuchen und Ausprobieren auf dem Programm. Anschließend ging es mit dem Stand-Up-Paddle-Board direkt auf den Fluss.

„So erhalten die Schülerinnen und Schüler viele Perspektiven auf das Element Wasser“, erklärt Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee. „Es ist lebensnotwendig und wird im Alltag oft als selbstverständlich genommen. Umso wichtiger ist es, den Umgang mit einer der wertvollsten Ressourcen schon früh zu schulen.“

Mit den Wassertagen möchte die Initiative jungen Menschen eine tiefere Verbindung zum Wasser ermöglichen. „Nur, wenn wir fühlen, wie wertvoll etwas ist, handeln wir entsprechend richtig. Unser Wasser braucht uns – und wir brauchen das Wasser“, heißt es von Seiten der Initiative.

