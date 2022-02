Gersthofen

07:00 Uhr

Wechsel im Gersthofer Stadtrat: Auf Sandra Meitinger folgt Patrick Haas

Plus Neubesetzung im Gersthofer Stadtrat. Sandra Meitinger hat am Mittwochabend ihr Mandat niedergelegt. Ihr Nachfolger wurde gleich vereidigt.

Von Gerald Lindner

14 Jahre lang prägte Sandra Meitinger als Stadträtin und stellvertretende CSU-Fraktionsvorsitzende die Gersthofer Lokalpolitik mit. Am Mittwochabend hat die Lokalpolitikerin ihr Mandat niedergelegt. Der Stadtrat akzeptierte den Rücktritt. Meitingers Nachfolger wurde vereidigt und tritt am 1. März die Arbeit im Gremium an. Er ist in Gersthofen kein Unbekannter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

