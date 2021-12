Gersthofen

Wechsel in der CSU: Sandra Meitinger gibt ihr Stadtratsmandat in Gersthofen ab

Plus Jahrelang engagierte sich Sandra Meitinger für die CSU als Stadträtin in Gersthofen. Nun will sie ihr Mandat im März niederlegen.

Von Gerald Lindner

Wechsel in der Gersthofer CSU-Stadtratsfraktion: Die langjährige Stadträtin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sandra Meitinger legt mit Wirkung vom 1. März 2022 ihr Stadtratsmandat nieder. Dies hat sie 1. Bürgermeister Wörle in einem Schreiben mitgeteilt.

