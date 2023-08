Gersthofen

18:30 Uhr

Weg für neues Hotel mit 98 Betten im Gersthofer Industriegebiet ist frei

Diese ehemalige Spielhalle im Gersthofer Industriegebiet darf nun in ein Hotel umgebaut werden. Zuvor wurden die Pläne dreimal abgelehnt.

Plus Nicht zuletzt wegen der guten Verkehrslage an der B17/B2 und A8 gibt es einige Hotels in Gersthofen. Nun machte der Bauausschuss den Weg frei für ein weiteres.

Noch mehr Hotelbetten sollen künftig in Gersthofen stehen. Der Bauausschuss stimmte in seiner Feriensitzung einem weiteren Beherbergungsbetrieb zu. Der Antrag, der den Umbau einer seit Jahren leer stehenden früheren Spielhalle im westlichen Gersthofer Industriegebiet vorsieht, war zuvor dreimal gescheitert, zuletzt im Juni. Warum er jetzt Erfolg hatte.

An der Ecke Beethoven-/Robert-Bosch-Straße soll ein Gewerbegebäude mit Spielhalle entkernt, umgebaut, aufgestockt und ein Apart-Hotel eingerichtet werden. Geplant waren im Februar zuletzt 75 Zimmer mit insgesamt 134 Betten. Bei einem ersten im Oktober 2022 vorgelegten Bauantrag waren sogar 156 Betten vorgesehen. Es handelte sich um ein viergeschossiges, auf der Ostseite drei- beziehungsweise eingeschossiges Haus.

