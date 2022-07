Wegen Corona: Gersthofer Gerfriedswelle bleibt am Wochenende dicht

Wegen Corona-Erkrankungen geschlossen werden musste das Gersthofer Freibad Gerfriedswelle. Es bleibt nun auch am Wochenende dicht.

Die Temperaturen wären perfekt, doch die seit Dienstag geschlossene Gersthofer Gerfriedswelle kann an diesem Wochenende noch nicht öffnen. Das liegt allerdings nicht an Personalmangel, sondern unvorhersehbaren, krankheitsbedingten Personalausfällen. Wie es derzeit aussieht.

"Alle Bademeisterinnen und Bademeister sind momentan wegen Corona-Infektionen krank zu Hause", sagt Gersthofens Rathaussprecherin Wera von Witzleben. Es gehe darüber hinaus auch um die Gesundheit und Sicherheit der Badegäste. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, wird nicht nur die Aufsicht eines Schwimmmeisters oder einer Schwimmmeisterin benötigt, sondern es muss auch die gesamte Bädertechnik in Betrieb sein. "Hier müssen beispielsweise Hygienevorschriften eingehalten und regelmäßige Spülungen durchgeführt werden, wozu geschultes Fachpersonal mit einer adäquaten Ausbildung zwingend nötig ist."

Noch nie zuvor in der Geschichte der Gerfriedswelle

Die Komplettsperrung hat auch den Stadtwerke-Chef überrascht: "Ich erinnere mich nicht, dass wir je wegen Krankheit das Freibad schließen mussten. Von so einem Fall habe ich in der Gersthofer Geschichte noch nicht gehört – und die Gerfriedswelle wird dieses Jahr immerhin 65 Jahre alt!", so Werkleiter Bernhard Schinzel.

Wie lange die Schließung noch andauern muss, lässt sich derzeit noch nicht sagen. "Sobald das Freibad wieder öffnen kann, wird dies über die Social-Media-Kanäle der Stadt Gersthofen und die Webseiten gersthofen.de und rathausdialog.de bekannt gegeben", verspricht Wera von Witzleben.

