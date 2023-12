Weihnachten zu Hause feiern ist das größte Geschenk für Timo

Von Oliver Reiser - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Der 15-jährige Timo aus Gersthofen, der nach einem unglücklichen Sprung in den Pool querschnittsgelähmt ist, macht gesundheitliche Fortschritte. Die Hilfsbereitschaft für ihn ist enorm.

Da staunte Timo Stredak nicht schlecht, als ihm wenige Tage vor Weihnachten sogar der Nikolaus eine Botschaft übersandte und aus dem "Goldenen Buch" vorlas. Was da so über ihn geschrieben stand: "Du verlierst nie den Mut und den Humor, trainierst fleißig in der Physiotherapie und arbeitest motiviert an deinen Zielen, damit du wieder auf eigenen Beinen stehen kannst", lobte der Nikolaus den 15-Jährigen aus Gersthofen, dessen Leben und das seiner Familie sich im Sommer dieses Jahres von einer Sekunde auf die andere grundlegend verändert hatte. Timo war an einem der heißen Julitage zusammen mit seinem Bruder Philipp (13) immer wieder in den Pool im heimischen Garten gesprungen. Bis der Teenager ganz unglücklich auf dem Grund aufkam und daraufhin hilflos im Wasser lag. Seine Mutter, ein Nachbar und der Bruder konnten ihn aus dem Pool ziehen und vor dem Ertrinken bewahren. Doch die Diagnose war niederschmetternd: Inkomplette Querschnittslähmung.

Die oberen drei Halswirbel waren gequetscht, einer musste sogar durch ein Implantat ersetzt werden. Timo wurde ins künstliche Koma versetzt, musste beatmet werden und wurde nach der Erstversorgung im Augsburger Uniklinikum mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau verlegt. Dort befindet er sich immer noch. Aber er macht riesige Fortschritte. "Wir sind sehr stolz auf ihn, weil er von sich aus die ganzen Therapien mitmacht und sich immer wieder neue Ziele setzt", sagt seine Mutter Sabine Stredak. Die letzten Untersuchungen haben tolle Werte ergeben. "Er kann die Finger bewegen, kann bei einem Test mit einer Sicherheitsnadel unterscheiden, ob es pikst oder nicht", erzählt sie überglücklich: "Sogar eine Beinfunktion konnte nachgewiesen werden." Besonders wichtig: "Timo ist immer positiv gestimmt. Auch wenn ihm die Wahrheit ins Gesicht gesagt wird."

