Welche Chancen hat in Gersthofen ein Nahwärmenetz?

Ein privat finanziertes Nahwärmenetz soll bald für ganz Hirblingen zur Verfügung stehen. Die Stadtverwaltung prüft Möglichkeiten für nachhaltige Versorgung auch in anderen Gebieten.

Plus Wo bieten sich in Gersthofen Chancen für Nahwärmenetze? Die Stadt soll untersuchen, wo Potenziale liegen, fordert die CSU-Fraktion in einem Antrag.

Nicht erst seit den stark gestiegenen Heizöl- und Gaspreisen ist die Wärmewende ein politisches Thema geworden. Vor allem geht es dabei um die Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energie. Die Stadt Gersthofen hat sich Nachhaltigkeit zum Ziel gesetzt: Alle städtischen Vorhaben sollen künftig vor der Realisierung auf ihre Umweltverträglichkeit überprüft werden. Damit hat die Stadtverwaltung schon angefangen.

Mit der Energiewende befasst sich ein Antrag der CSU-Fraktion: "Die Stadt könnte und muss hier einen wesentlichen Beitrag leisten", so CSU-Fraktionsvorsitzender Frank Arloth. Deswegen soll die Verwaltung berichten, was derzeit getan wird, "um quartiersbezogene Lösungen der Energiewende vorzubereiten, zu kommunizieren und umzusetzen". Weiter soll erläutert werden, welche bereits laufenden Projekte es in der Stadt gibt und wie diese gebündelt werden sollen, um eine Wärmewende auf dem Stadtgebiet zu unterstützen.

