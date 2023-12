Welche Vorschläge des Seniorenbeirats die Stadt Gersthofen bereits realisiert hat

Sie sind das Sprachrohr für die ältere Generation in Gersthofen. Nun tauschten sich die Mitglieder des Seniorenbeirats mit Bürgermeister und Verwaltung aus.

Fehlende Toiletten, mehr Sitzgelegenheiten an den Straßen – viele Anregungen hat der Seniorenbeirat schon an die Gersthofer Stadtverwaltung weitergegeben. Doch welche wurden bereits verwirklicht und wo dauert es noch? Enger Austausch, persönliches Anbringen von Themen und vor allem: direkte Antworten des Bürgermeisters Michael Wörle. Das prägt die regelmäßigen Treffen des Ersten Bürgermeisters mit dem Gersthofer Seniorenbeirat. Nun gab es wieder einen gemeinsamen Termin, bei dem sich der Gersthofer Seniorenbeirat direkt mit Michael Wörle, Erster Bürgermeister, austauschen konnte. Unter Leitung der 1. Vorsitzenden Ilona Kramer wurde die Sitzung im Nogent-Saal des Gersthofer Rathauses abgehalten.

Zunächst berichtete Michael Wörle, welche Projekte, die der Seniorenbeirat an die Verwaltung herangetragen hat, umgesetzt wurden. Dazu gehören unter anderem der verbesserte Zugang zum Gersthofer Friedhof über das Haupttor, das tagsüber dauerhaft geöffnet bleibt, und somit kein Hindernis mehr für Bürgerinnen und Bürger mit Rollator oder Rollstuhl darstellt. Auch die Erneuerung des Stadtplans an der Strasservilla erfolgte auf Anregung des Beirats, um Personen eine Orientierungsmöglichkeit an die Hand zu geben, die noch nicht über Smartphones und Tablets verfügen.

Professioneller Stand für die regelmäßigen Sprechstunden in Gersthofen

Zudem wurde der Seniorenbeirat mit einem professionellen Messestand ausgestattet, um die Sichtbarkeit bei den öffentlichen, monatlichen Sprechstunden auf dem Rathausplatz zu verbessern und Ablagen für Flyer und anderes Infomaterial zu schaffen. Die Sprechstunden finden immer am letzten Samstag im Monat auf dem Wochenmarkt statt.

Dann folgte eine offene Aussprache zu verschiedenen Themen, die die Gersthofer Seniorinnen und Senioren aktuell bewegen. Insbesondere wurde das Grüne Herz und damit die Neugestaltung der Innenstadt angesprochen. Hier erläuterte Michael Wörle unter anderem, warum die Sperrung der Bahnhofstraße auf Höhe des Rathausplatzes zwingend notwendig ist, um einen Verkehrskollaps zu vermeiden. Anhand von Gutachten erklärte er, wie sich der Verkehrsfluss mit und ohne Sperrung entwickeln wird. „Der Verkehr durch Gersthofen wird sich bei Sperrung der Bahnhofstraße auf Höhe des Rathausplatzes laut allen Verkehrsgutachtern reduzieren, da Gersthofen künftig weiträumig umfahren wird“, erläutert Wörle die Planungen. Michael Wörle nutzte die Gelegenheit auch, um dem Beirat zu 20 Jahren erfolgreicher Arbeit zu gratulieren und würdigte den unermüdlichen Einsatz der ehrenamtlichen Beiräte für die Generation 60 plus.

Weitere Informationen zum Gersthofer Seniorenbeirat gibt’s auf Facebook „Seniorenbeirat von Gersthofen“ und bei der Stadt Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/4970 8741. (AZ, lig)

