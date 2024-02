Wendemanöver in Gersthofen scheitert: 3500 Euro Schaden

Dass die vor ihr fahrende Frau mit ihrem Wagen wenden wollte, erkannte eine 41-jährige Autofahrerin in der Feldstraße zu spät. Es kam zum Zusammenstoß.

Ein Schaden von rund 3500 Euro ist am Montag bei einem Unfall in Gersthofen entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 49-jährige Autofahrerin gegen 13.10 Uhr die Feldstraße westwärts. Vor der Brahmsstraße blinkte sie rechts. Die hinter ihr fahrende 41-jährige Autofahrerin ging deshalb davon aus, dass die 49-Jährige rechts abbiegen würde. Stattdessen wendete diese aber in einem Zug, da sie auf der Feldstraße zurückfahren wollte. Das erkannte die hinten fahrende Frau zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. (AZ)