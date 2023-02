Wenn Personal fehlt: In Gersthofen werden Betreuungsplätze knapp

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder ist groß in Gersthofen. Viele wurden in den letzten Jahren geschaffen. Aber derzeit können nicht alle belegt werden.

Gersthofen wächst, und damit kommen auch immer mehr junge Familien. Daher wurden in den vergangenen Jahren viele neue Betreuungsplätze geschaffen. Doch es wird jedes Jahr spannend, weil sich viele Eltern im Laufe des Jahres umentscheiden und ob am Ende die Plätze zu Beginn des Kindergartenjahrs auch ausreichen. "Es sind nur Prognosen aufgrund von Momentaufnahmen", betonte Elena Gillmann von der Stadtverwaltung im Sozialausschuss.

So stehen aktuell 207 Krippenplätze zur Verfügung. 205 Plätze sind derzeit belegt. Es wird eine Warteliste geführt. Von insgesamt 870 Kindergartenplätzen sind 833 besetzt. Grund für nicht belegte Plätze ist in den Kindergärten eine angespannte Personalsituation. In der Nachmittagsbetreuung gibt es 498 Plätze, davon sind 466 belegt. Das Vergabeverfahren startet Mitte März. "Eine verlässliche Aussage über die Belegung ab September 2023 kann jedoch erst nach der Schuleinschreibung getroffen werden", so Christina Kessel von der Verwaltung. Denn dann steht fest, wie viele "Korridorkinder", die zwischen 1. Juli und 30. September ihren sechsten Geburtstag feiern, von ihren Eltern in die Schule geschickt werden.

Gersthofen rechnet mit mehr Zuzügen als bisher prognostiziert

Die bisherige Prognose ging von einem jährlichen Wanderungsgewinn von 150 Einwohnern aus - betrachtet wurde Nachverdichtung ohne große Bauvorhaben. Doch das Gersthofer Wachstum verläuft schneller, als damals erwartet. "Daher sollten wir die Wanderungsgewinne auf 300 pro Jahr verdoppeln", sagte Christina Kessel. Im Krippen- und Kindergartenbereich bestehe allerdings derzeit kein akuter Handlungsbedarf.

Anders sieht es bei der Nachmittagsbetreuung aus. Hier wurden verschiedene Berechnungen gemacht: Werden die 300 Zuzüge angerechnet und man geht davon aus, dass 80 Prozent der Kinder betreut würden, dann fehlen nach aktueller Prognose ab September 2023 in der Pestalozzischule 135 Plätze, bei der Goetheschule 168 sowie bei der Mozartschule 147 Plätze. Der seit Jahren geplante Neubau der Goetheschule soll ab September beginnen und künftig mehr Platz schaffen.

Räume müssen umfunktioniert werden

Auch bei den Schulen sind die Plätze knapp: So werden ab September in der Pestalozzischule 444 Mädchen unterrichtet, und zwar in 20 Klassen.

Aktuell gibt's Christina Kessel zufolge 19 Klassenräume. "Durch kleine bauliche Veränderungen sowohl im Container als auch im Schulgebäude selbst, besteht die Möglichkeit, die Raumkapazität auf mindestens 21 zu erhöhen." Auch die Mozartschule wächst um 27 Schüler und benötigt elf statt bisher zehn Räume.

Nun soll ein weiteres Zimmer, das derzeit als Ausweichmöglichkeit für Gruppenarbeit verwendet wird, als zusätzliches Klassenzimmer genützt werden.

Genauso verhält es sich mit der Goetheschule – ein Förderraum soll dann spätestens ab dem Schuljahr 2024/2025 als zusätzliches, elftes Zimmer dienen. In der Anna-Pröll-Mittelschule stehen derzeit 30 Klassenräume zur Verfügung. Zwei anderweitig vorgesehene Räume wurden bereits zu Klassenzimmern umgewandelt.