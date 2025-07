Wer hat einen grauen Opel in Gersthofen angefahren?

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht in Gersthofen. Dort ist dem Bericht der Beamten zufolge in der Zeit zwischen dem 6. und 11. Juli ein grauer Opel Adam angefahren worden. Das Auto stand in dieser Zeit in der Kappellenstraße.

Beschädigt wurde der Wagen an der Stoßstange hinten links, berichtet die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)