Wer macht beim Kunstpreis der Stadt Gersthofen mit?

Der 40. Kunstpreis der Stadt Gersthofen wird 2024 wieder im Bereich Bildende Kunst ausgeschrieben. Das Preisgeld beträgt 3500 Euro.

Seit 1985 verleiht die Stadt Gersthofen einen Kunstpreis, die Initiative ging damals vom Kulturkreis Gersthofen aus. In diesem Jahr wird der Preis für herausragende Leistungen im Bereich Bildende Kunst verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 3500 Euro wird wieder von der VR-Bank Handels- und Gewerbebank gestiftet.

Zur Teilnahme berechtigt sind Kunstschaffende aus Gersthofen, den benachbarten Landkreisen sowie Künstlerinnen und Künstler, die einen besonderen Bezug zu Gersthofen haben oder in Gersthofen bereits ausgestellt haben. Die Kunstschaffenden können sich bis zum 24. Mai mit bis zu zwei Werken (maximale Höhe 2,60 Meter, maximales Gewicht 500 Kilo pro Quadratmeter) bewerben. Der oder die von einer Fachjury gewählte Preisträger oder Preisträgerin sowie diejenigen, deren Werke in die engere Wahl gekommen sind, werden voraussichtlich im Rahmen einer Ausstellung (29. Juni bis 21. Juli) im Ballonmuseum Gersthofen präsentiert.

Der Kunstpreis wird im Ballonmuseum Gersthofen vergeben

Die Bekanntgabe des Preisträgers oder der Preisträgerin findet im Rahmen der Preisverleihung am 3. Juli im Ballonmuseum Gersthofen um 19.30 Uhr statt. Der Publikumspreis in Höhe von 300 Euro wird auch in diesem Jahr vergeben. Wer ein besonderes Interesse an Kunst hat, hat am 29. und 30. Juni bei freiem Eintritt die Möglichkeit, unabhängig von der Fachjury ihren oder seinen Favoriten aus der Ausstellung zu wählen. Dabei können Eintrittskarten für attraktive Veranstaltungen in der Stadthalle gewonnen werden.

Bewerbungsschluss ist der 24. Mai. Sämtliche Bewerbungsunterlagen müssen zu diesem Stichtag komplett ausgefüllt per E-Mail oder auf dem Postweg dem Kulturamt Gersthofen zugegangen sein. Die Bewerbungsunterlagen sind erhältlich als Download unter www.gersthofen.de. Sie können aber auch per E-Mail beim Kulturamt der Stadt angefordert oder direkt im Kulturamt Gersthofen abgeholt werden.

So sieht die Fachjury des Kunstpreises Gersthofen aus

Der Fachjury gehören an: Christof Trepesch, Leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Theres Rohde, Direktorin des Museums für Konkrete Kunst Ingolstadt, Günter Utz, Vorsitz Kulturkreis Gersthofen, Uwe Wagner, Leiter Kulturamt Gersthofen, Markus Stechele, Geschäftsstellenleiter VR-Bank Handels- und Gewerbebank.

