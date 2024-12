„Wer Silicon Valley werden will, muss Talent Valley der Gegenwart sein“

Nach rund drei Jahren Bauzeit wurde das neue Paul-Klee-Gymnasium (PKG) in Gersthofen im Sommer eröffnet. Nicht nur architektonisch, sondern auch inhaltlich setzt die Schule auf moderne Unterrichtsformen mit innovativen Technologien. Als damaliger Fraktionsvorsitzender im Kreistag machte sich Fabian Mehring vor Jahren für den Neubau des PKG in seiner heutigen Form stark. Nun stattete er dem Gymnasium einen Besuch als heutiger Digitalminister ab. Er besuchte dabei den Maker Space und tauschte sich mit den Medientutoren aus. Auch war er zu Gast in einer Unterrichtsstunde und stand der Schülerzeitung Rede und Antwort. Zuletzt traf er sich im Podcast mit dem Begabtenkurs.

„Wer das Silicon Valley von morgen sein will, muss das Talent Valley von heute sein“, betonte Mehring bei seinem Besuch in Gersthofen. Die Schulfamilie des Paul-Klee-Gymnasiums lebe eindrucksvoll vor, wie man junge Menschen erfolgreich für Zukunftstechnologien und die MINT-Fächer begeistern könne. „Damit ist die Schule in Gersthofen ein echter Leuchtturm einer modernen bayerischen Bildungslandschaft und Vorbild für Schulen in ganz Bayern“, so der Digitalminister. Auch Schulleiter Christian Engel sieht beste Voraussetzungen für seine Schülerinnen und Schüler für die Zukunft. Denn: „Unser neues Schulgebäude in Verbindung mit den Möglichkeiten der Digitalisierung schafft die perfekte Basis für einen innovativen Unterricht“, ist sich Oberstudiendirektor Engel sicher.

E-Book ermöglicht interaktives Arbeiten

Zur Ausstattung der Schule gehören neben einem Maker Space, in dem Schülerinnen und Schüler mit 3D-Druckern, programmierbaren Robotern oder XR-Hardware experimentieren können, auch eine neuartige, digitale Version des Schulbuchs für das Fach „Natur und Technik“. Das E-Book wurde im Auftrag des Digitalministeriums entwickelt. Es ermöglicht mit interaktiven Aufgaben, 3D-Objekten, Lernvideos und Mikro-Games eine digitale Ergänzung zum Unterricht in der 5., 6. und 7. Jahrgangsstufe. (AZ)