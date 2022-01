Gersthofen

vor 20 Min.

Wie Connis Zirkusabenteuer Kinder in der Stadthalle Gersthofen begeistert

Zauberhafte Momente erlebten große und kleine Zuschauer und Zuschauerinnen in der Stadthalle Gersthofen mit dem Cocomico Theater und "Conni – Das Zirkus-Musical".

Plus Zweimal gab es in der Gersthofer Stadthalle "Conni – Das Zirkus-Musical" zu sehen. Doch die Aufführung wurde für die Darsteller zum Nervenkitzel.

Von Diana Zapf-Deniz

Musiktheater für Kinder: Gleich zwei Mal hieß es in der Stadthalle Gersthofen "Manege frei" für "Conni – Das Zirkus-Musical!". Die Vorstellung des Cocomico Theaters lief vormittags und nachmittags und war beide Male ausverkauft. So kamen insgesamt rund 450 große und kleine Gäste in den Genuss, die liebenswerte Musicalproduktion zu sehen. Warum die Darsteller kurzfristig improvisieren mussten.

