Gersthofen

16:25 Uhr

Wie Corvus Corax die Stadthalle zum Beben bringt

Plus Wenn die Welt schon untergeht, will Corvus Corax als „Könige der Spielleute“ zuvor noch ein bisschen Spaß haben. Und das Publikum will das auch.

Von Thomas Hack

Epische Götter-Balladen, mitreißende Trinklieder und rockige Weltuntergangs-Szenarien – das sind die aufwühlenden Themenkomplexe, mit denen die Berliner Ausnahmeformation Corvus Corax in ihrem diesjährigen Abschlusskonzert die Gersthofer Stadthalle zum Beben gebracht hatte. Die „Könige der Spielleute“ hatten mit dröhnenden Dudelsäcken, mittelalterlichen Flöten und bebenden Paukenschlägen wieder einmal für einen restlos ausverkauften Konzertsaal gesorgt, in welchem sich bald schon hunderte Besucher nicht mehr länger auf den Sitzen halten konnten.

Doch bevor das dreistündige Instrumentalspektakel endgültig wie ein musikalischer Gewittersturm auf das Publikum losgelassen wurde, durfte dieses erst einmal die sphärischen Klänge des Damen-Trios Brisinga genießen – eine Combo, die mit Drehleier, Cello und Harfe in längst vergangene Zeitepochen entführte. Damals scheinen noch feuerspeiende Drachen, die wahre Liebe und der wagemutigen Kampf gegen den ständig drohenden Weltuntergang die Gesprächsstoffe an den uralten Tavernen-Tischen gewesen zu sein. In einem wunderschönen Zusammenspiel von hypnotisierenden Gesangsstimmen und exotischen Instrumentenläufen wurden von den drei jungen Frauen musikalisch die Tore zu fernen Fantasiewelten aufgetan und die geheimnisvollen Naturgeister der Vergangenheit wieder zum neuen Leben erweckt. Eine perfekte Einstimmung auf die sechs Mittelalter-Barbaren von Corvus Corax, die bereits einen kreischenden Applaus für sich verbuchen durften, bevor sie überhaupt nur einen einzigen Ton auf ihren selbst gestalteten Dudelsäcken entfesselten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

